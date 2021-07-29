“Bedesten Çorum’a değer katacak”

Belediye Başkanı Aşgın Bedesten’in Çorum’un ekonomisine, kültürüne ve silüetine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Başkan Aşgın, Bedesten’in içerisinde yöresel yemek lokantaları, el işi ürünler, hediyelik eşyalar gibi şehrin kültürüne katkı sağlayacak yerler bulunacağını kaydetti.



Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim taahhütleri arasında yer alan bedesten projesinin 2022 Ağustos ayında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yapımı devam eden Bedesten Projesi içerisinde yer alan 2 katlı, 221 araçlık yer altı otoparkı projesi hizmete girdiğinde bölgedeki otopark sorunu da çözüme kavuşmuş olacak.



(Volkan SINAYUÇ)

