Bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 liraya çıktı

2019 yılında bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesinden sonra ücreti memur maaş katsayısına endekslendi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan emekli ve memur maaşlarına gelen Temmuz zammı ile birlikte yeni bedelli askerlik ücreti de netlik kazandı.

6 ayda bir artan bedelli askerlik ücreti, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı. Bedelli askerlik ücreti bu yılın Ocak – Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı.

Son gelen zamla birlikte iki yılda bedelli askerlik ücreti yüzde 38 artmış oldu.

(Haber Merkezi)

