BDDK kartlı ödemelerde temassız işlem limitini artırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.