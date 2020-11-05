BBP’de önemli isimler istifa etti

İstifaya ilişkin Parti Kurucusu ve Disiplin Kurulu Üyesi Nihat Argut, önceki dönem Çorum İl Başkanı ve Disiplin Kurulu Üyesi Erdal Özkan, İl Başkan Yardımcısı Ömer Karabaş, Önceki Dönem Merkez İlçe Başkanı ve Disiplin Kurulu Üyesi Aziz Döngel, İl Başkan Yardımcısı Halim Dişyar ve Merkez İlçe Yöneticisi Hasan Karabaş tarafından ortak bir açıklama yapılarak istifa duyuruldu.

ÇORUM HABER’i ziyaret ederek istifalarını duyuran Erdal Özkan ve beraberindeki heyet ortak açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Büyük Birlik Partisi’nin son birkaç yıldır siyasi duruşuyla ile sıkıntılarımız vardır. En son kongrede anti demokratik davranışların olması tamamen sivil ve demokratik bir parti olarak kurulmuş olan BBP’nin rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu davasından uzaklaşmış olduğunu gördüğümüzden, bu şartlar altında BBP’de hizmetin mümkün olmayacağına karar verdik. Gördüğümüz lüzum üzerine istifa etmeyi uygun bulduk. Cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu’nun şu ifadesi bizim bugün savunduğumuz değerleri ve istifamızı özetlemektedir. İtiraz ve eleştiriyi isyan, dalkavukluğu itaat, ilke ve dürüstlüğü aptallık, fikirlerin serbestçe söylenmesini ihanet gören anlayışları reddediyoruz”

(Haber Merkezi)