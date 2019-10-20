BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım oldu

İnönü Caddesi numara 25/5’te partisinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştiren BBP Genel Başkanı Destici daha sonra Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen il kongresine katılarak burada partililere seslendi. Kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yanı sıra, Çorum il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile partililer katıldı.

BBP İl Başkanlığı’na Şakir Yıldırım’ın tek liste ile aday olarak katıldığı olağan kongre, divan kurulunun oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Şakir Yıldırım’ın selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Genel Başkan Mustafa Destici, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, parti olarak en baştan harekâtı desteklediklerini söyledi.

Destici, Çorum ile ilgili yaptığı açıklamada ise, kentin tarihi ve kültürü ile adından sıkça söz ettiren bir il olduğunu ve en çokta sanayisi gelişmekte olan bir kent olduğunu ve parti olarak dün neyse bugünde üzerlerine düşen bütün desteği verdiklerini ve vermeyi de sürdüreceklerini söyledi.

Yapılan seçimde İl Başkanlığı’na Şakir Yıldırım seçilirken, Yönetim Kurulu üyeleri ise Halil Dişyar, Ömer Karabaş, Salim Yıldırım, Ali Arslan, İlkay Yıldırım ve Şule Çakırtekin’ten oluştu.

(Yusuf ÇINAR)