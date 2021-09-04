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BBP, Çorum Kadın Kolları Başkanı Atiye Sayar oldu

Büyük Birlik Partisi (BBP), Kadın Kolları Çorum İl Başkanlığı görevine Atiye Sayar getirildi.

Güncel 04.09.2021, 01:05
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BBP, Çorum Kadın Kolları Başkanı Atiye Sayar oldu

Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım konuyla ilgili bir açıklama yaparak BBP Kadın Kolları Çorum İl Başkanlığı görevine Atiye Sayar’ın getirildiğini vurguladı.
Şakir Yıldırım; “Atiye Sayar’a yetki belgesini vererek: “Yeni görevinde başarılar diliyorum Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.
(Aliye ÖNCEL)
 

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