BBP, Çorum Kadın Kolları Başkanı Atiye Sayar oldu
Büyük Birlik Partisi (BBP), Kadın Kolları Çorum İl Başkanlığı görevine Atiye Sayar getirildi.
Güncel 04.09.2021, 01:05
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Büyük Birlik Partisi Çorum İl Başkanı Şakir Yıldırım konuyla ilgili bir açıklama yaparak BBP Kadın Kolları Çorum İl Başkanlığı görevine Atiye Sayar’ın getirildiğini vurguladı.
Şakir Yıldırım; “Atiye Sayar’a yetki belgesini vererek: “Yeni görevinde başarılar diliyorum Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.
(Aliye ÖNCEL)
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