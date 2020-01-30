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BBP 27. kuruluş yıldönümü kutladı

Büyük Birlik Partisi’nin 27. Kuruluş yıldönümü “Türkiye’nin Geleceğiyiz” sloganıyla tüm İl ve ilçe teşkilatları ve parti mensuplarının katılımıyla kutladı.

BBP 27. kuruluş yıldönümü kutladı

Büyük Birlik Partisi’nin 27. Kuruluş yıldönümü “Türkiye’nin Geleceğiyiz” sloganıyla tüm İl ve ilçe teşkilatları ve parti mensuplarının katılımıyla kutladı.

30 Ocak 2020 Perşembe 21:15
BBP 27. kuruluş yıldönümü kutladı

Bundan tam 27 yıl önce güçlünün haklı değil, haklının güçlü olması gerektiğini en gür sada ile haykıran ve 'hakikatin hatırına' siyaset üretmeye çabalayan bir lider etrafında bir araya geldiklerini belirten BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, 27 yıl sonra bugün; alnı ak, başı dik bir şekilde, geleneksel ideolojilere hapsolmak yerine her türlü mağduriyet alanı için uzlaştırıcı ve ikna edici çözümler üretmeye gayret eden, Türkiye'nin en sahici ve samimi siyasi organizasyonunun doğum gününü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Geçmişi hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda bulunduğunu anlatan Yıldırım, Büyük Birlik Partisi’nin kurulduğu günden itibaren, o dönemin büyük sermaye gruplarının elinde tuttuğu gazeteler, televizyon kanalları tarafından ağır bir ambargoya maruz kaldığını, partinin TBMM'de temsil edilmesine rağmen, doğrudan partiyi ilgilendiren konularda bile, gazetelerde televizyonlarda, uzun yıllar, Büyük Birlik Partisi’nin isminin bile telaffuz edilmediğini anlattı. Partinin kuruluşunun hemen ardından, Sivas Olayları'ndan, Dink Cinayeti'ne sayısız provokasyonun ve komplonun öznesi yapılmaya, bu yolla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Şakir Yıldırım, “Samimiyetle milletine, devletine, değerlerine hizmet etme yolunda dosdoğru yürüyen partimize, camiamıza, hiç kimse leke sürmeyi başaramadı. Vesayet odaklarının, sermaye gruplarının, lobilerin, uluslararası projelerin partisi ve uşağı olmadık. Bu sebeple hep, yoklukla, imkansızlıkla, ama alnı ak, başı dik, gururla mücadelemize devam ettik. Çok uğraştılar ama bizi yok edemediler" dedi.
Büyük Birlik Partisi’nin, kurulduğu günden bugüne, milletin inançlarının, değer yargılarının zırhı olduğunu belirten Yıldırım, partinin hiçbir zaman çizgisinden vazgeçmediğini dile getirdi.

Yıldırım, “Milletimizin mukaddes kabul ettiği ne varsa, ona el uzatanlar, dil uzatanlar, karşılarında Büyük Birlik Partisi'ni buldu. Büyük Birlik Partisi, devletin, milletin menfaatleriyle, parti menfaatleri karşı karşıya geldiğinde, tereddütsüz 'devletim' dedi, 'milletim' dedi. Biz, siyasetin karanlık koridorlarında hiçbir zaman dolaşmadık. Biz, siyasetin kirli pazarlıklarının içinde hiç olmadık. Milletin sırtına basarak yükselenlerden hiç olmadık. Milletimizle birlikte yükseleceğiz. Milletimiz için yok olmayı göze alarak, milletimizle birlikte var olacağız. Hiçbir vesayet odağının, hiçbir sermaye grubunun, hiçbir lobinin, hiçbir uluslararası projenin partisi olmadık, olmayacağız. İşte en çok bunun için milletimizin Büyük Birlik Partisi'ne ihtiyacı var" dedi.(Haber Merkezi)

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