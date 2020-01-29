Bazı bölgelerde bugün “su kesintisi” yapılacak

Çorum Belediyesi Basın Birimi tarafından yapılan açıklamada Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından depolar arası isale hattı bağlantısı yapılacak olmasından dolayı bugün bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında bugün 12.00-20.00 saatleri arasında yaşanacak olan su kesintiden dolayı vatandaşların sorun yaşamaması için tedbirlerini önceden alması gerektiği hatırlatılan açıklamada kesintinin yapılacağı bölgeler ise şu şekilde bildirildi; “Bahçelievler Mahallesi Cadde ve Sokaklar, Şenyurt Cadde ve Sokaklar, Karşıyaka Cadde ve Sokaklar, İpekli Evler Cadde ve Sokaklar, Kale Mahallesi Cadde ve Sokaklar, Gülabibey Mahallesi Cadde ve Sokaklar, Mimar Sinan Mahallesi Cadde ve Sokaklar ve Yavruturna Mahallesi Cadde ve Sokakları”

(Volkan SINAYUÇ)