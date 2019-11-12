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Baz istasyonuna tepki

ÇORUM’da kurulması planlanan baz istasyonuna tepki gösteren mahalle muhtarı, “Halk istemediği takdirde halkla birlikte ölürüz, buraya bir çivi çaktırtmayız. " dedi.

Baz istasyonuna tepki

ÇORUM’da kurulması planlanan baz istasyonuna tepki gösteren mahalle muhtarı, “Halk istemediği takdirde halkla birlikte ölürüz, buraya bir çivi çaktırtmayız. " dedi.

12 Kasım 2019 Salı 15:16
Baz istasyonuna tepki

Ulukavak Mahallesi’nde Selçuk 2.Cadde’ye kurulacak baz istasyonu mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. iş makinelerinin çalışma yapmak üzere mahalleye geldiğini gören mahalle sakinleri çalışmanın yapıldığı yerde toplandı. Mahalleye baz istasyonu kurulmasını istemeyen vatandaşlar, tepki gösterdi. Tepkilerin yükselmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, geldi. Mahalleliler adına Emniyet Müdürü Gülser’e taleplerini aktaran Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, “Şuanda valiliğe, savcılığa dilekçeyi verdim. Halk istemediği takdirde halkla birlikte ölürüz, buraya bir çivi çaktırtmayız” dedi. Halkın isteği doğrultusunda hareket etmediği sürece günaha girdiğini belirten Özdemir, “Allah'ınızı severseniz alın beni görevden bende kurtulayım” şeklinde konuştu.Burada bir basın açıklaması da yapan Özdemir, şunları söyledi:

“Bu baz istasyonunun kurulmasını halk istemiyor. Ben halkımın yanındayım. Halkımın yanında var gücümle çalışırım. İsterlerse beni muhtarlıktan alsınlar. Benim korkum yoktur. Halkım ne derse ben varım. Bu baz istasyonunu kuracaklar. Çocukları düşünsünler. " dedi.

(Yusuf ÇINAR)

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