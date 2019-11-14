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“Baz istasyonu kurulumundan vazgeçildi”

Ulukavak Mahallesi'nde bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu çalışmaları durduruldu. Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir, “Şuan itibariyle baz istasyonu yapımı durdurulmuştur” dedi.

“Baz istasyonu kurulumundan vazgeçildi”

Ulukavak Mahallesi'nde bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu çalışmaları durduruldu. Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir, “Şuan itibariyle baz istasyonu yapımı durdurulmuştur” dedi.

14 Kasım 2019 Perşembe 16:19
“Baz istasyonu kurulumundan vazgeçildi”

Ulukavak Mahallesi Selçuk 2. Cadde üzerine 3 gün önce bir GSM şirketi tarafından kurulması planlanan baz istasyonu için iş makineleri getirildi. Ancak toplanan kalabalık, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyleyerek, görevlilere tepki gösterdi. Eylem yapan mahalleli baz istasyonu kurulmasını istemedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu’nun devreye girerek, baz istasyonu kurmak için adım atan firma yetkilileri ile görüştükleri ve baz istasyonu kurulumundan vazgeçtiklerinin sözünü aldıkları öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir yaptığı açıklamada, “Baz istasyonunun kurulmaması için büyük emekleri olan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye ve Çorum AK Parti milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Şuan itibariyle baz istasyonu yapımı durdurulmuştur. Milletvekillerimiz firma yetkilileriyle görüşerek baz istasyonu kurulumundan vazgeçtiklerinin sözünü almışlardır” dedi. (Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 14.11.2019 20:13
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