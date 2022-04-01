Bayrampaşa’da Çorumlu buluşması

Tuna Sosyal Tesislerindeki kahvaltıya yoğun bir katılım oldu. Bursiyer öğrencilerin, burs verenlerin, bürokratların, siyasetçilerin ve iş adamlarının yer aldığı kahvaltı programı bir hayli coşkulu geçti.

Program, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım‘ın açılış konuşmaları ile başladı. Yıldırım, “Geleneksel hale getirilen bu kahvaltı programına katılan tüm hemşehrilerimize, öğrencilerimize ve bizlere destek olmaya devam eden iş adamlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. Daha sonra Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner; öğrencilere destek amaçlı yapılan bursiyer programının önemini anlattı ve yaptığı etkinliklerden ötürü ÇESİAD’a teşekkürlerini ve daima destekçileri olduğunu ifade etti.

ÇESİAD’ın eski bursiyer öğrencilerinden olan Arifcan Yılmaz; üniversite zamanlarında ÇESİAD’ın kendisine verdiği maddi ve manevi desteği, bu desteğin kendisi için ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu ifade etti. Yılmaz, daha sonra ÇESİAD’ta yaptıkları programları, projeleri ve bu dernekteki güzel anılarını anlattı, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan programlar hakkında da bilgi verdi.

(Haber Merkezi)

