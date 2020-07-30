Bayramlaşmaya koronavirüs engeli

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yazılı bir açıklamada bulunarak her yıl dini ve milli bayramlar ile özel günlerde Valilik tarafından düzenlenen toplu bayramlaşma, tören ve ziyaretlerin bu yıl ilimizde artış gösteren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Vali Çiftçi yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Toplumsal birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olma şuurunu daha kuvvetli bir şekilde hissettiğimiz Kurban Bayramı’nı, toplum sağlığını koruma adına birlikte idrak edemeyeceğiz.

Bu sebeple, hepimizin sağlığı için toplu ziyaretleri, bayramlaşma ve kabir ziyaretlerini maske takarak, sosyal mesafe kurallarına riayet ederek ve asgari katılımla gerçekleştirmenin isabetli olacağını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu vesileyle tüm Çorumlu kardeşlerimizin, aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor; huzurlu, mutlu ve âsûde bir bayram geçirmelerini niyaz ediyorum.”

(Haber Merkezi)