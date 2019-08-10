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Bayramlaşma 2. gün

Çorum’da Valilik, Belediyesi ve siyasi partiler tarafından her yıl dini bayramlarda düzenlenen bayramlaşma törenleri bu yıl bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek.

Bayramlaşma 2. gün

Çorum’da Valilik, Belediyesi ve siyasi partiler tarafından her yıl dini bayramlarda düzenlenen bayramlaşma törenleri bu yıl bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 01:10
Bayramlaşma 2. gün

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan açıklamada Kurban Bayramı nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi evsahipliğinde bayramlaşma töreninin Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 12 Ağustos 2019 günü saat 11.00’de Valilik önündeki Vilayet Parkı’nda yapılacağı belirtildi.

Çorum Belediyesi işbirliğinde geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Hürriyet Parkı’nda düzenlenen bayramlaşmanın ardından Kurban Bayramı’nda da protokol, kurum görevlileri, sivil toplum temsilcileri ve halkın katılacağı toplu bayramlaşmanın Vilayet Parkı’nda yapılacağı, protokol üyelerinin buradaki bayramlaşmanın ardından çeşitli ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi.

Öte yandan AK Parti İl Başkanlığı’nda aynı gün saat 12.30’da; CHP İl Başkanlığı tarafından saat 13.00’de ve MHP İl Başkanlığı tarafından ise saat 14.00’de parti binalarında vatandaşlar ve partililer için bayramlaşma törenleri yapılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

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