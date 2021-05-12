Deva Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Bayramlar, gönüller arasında sarsılmaz köprüler kurulmasına imkân sağlayan, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendiren son derece özel ve anlamlı günlerdir” dedi.

“Milletçe, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayını idrak ederek, bayrama erişmenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Orhan Vargeloğlu, “Bayramlar; Milletimizin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kardeşlik ve dostluğumuzun en sıcak şekilde hissedilmesine, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilenmesine, saygı ve sevgi temelinde insanların dayanışmasına vesile olan müstesna günlerdir.

Ayrıca bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında ve tüm ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Unutmamalıdır ki bayramları bayram yapan onu yaşatanlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Çorum’umuzun pek muhterem halkı olmak üzere Necip Türk Milleti’mizin, bütün İslam Âleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum” dedi.