Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Bayramlar sevginin, muhabbetin, birlik ve beraberliğin, başarışın, huzurun, yardımlaşmanın, milli ve dini duyguların, kaynaşmanın en yoğun yaşandığı özel günlerdir. Kırgınlıklar ve dargınlıkların bir kenara bırakıldığı bayramlar vesilesiyle birbirimize daha sıkı kenetlenmeliyiz. Bayram vesilesiyle başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan savaş kan, gözyaşı ve zulümlerin son bulmasını dilerim. Her bayramda uyarılara rağmen, trafik kazalarında birçok insanımız hayatını kaybediyor ve yaralanıyor. Bu kazalar nedeniyle yuvalar yok oluyor. Sevincimize gözyaşı karışmaması için yollarda daha dikkatli olalım. Tüm halkımızın kazasız ve belasız bir bayram geçirmesini dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimizin ve halkımızın, Ramazan Bayramını en kalb-i duygularla kutlayarak Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlar geçirmesini dilerim” dedi.