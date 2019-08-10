“Bayramlar toplumsal kaynaşmanın olduğu anlardır"

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Kurban Bayramı mesajında bayramın birlik ve beraberliğe sağladığı katkıya işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar toplum olarak kaynaşmanın en üst düzeyde olduğu anlardır. Aile fertlerinin uzak yakın demeden bir araya geldiği, bayramlaşma törenlerinde toplumsal birlik ve beraberliğin sağlandığı bayram günlerinin milletimiz için manevi değeri oldukça yüksektir.

Dini inancımızın gereği olarak manevi bir arınmaya vesile olan Kurban Bayramının milletimizin kaynaşmasına, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, toplumsal huzurun yükselmesine vesile olmasını temenni ediyorum.Çorum halkının ve milletimizin Kurban Bayramınızı en içten dileklerime kutluyor; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nice bayramlar diliyorum"

(Haber Merkezi)