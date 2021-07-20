“Bayramlar şükür ve bereket vesilesi”

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında bayramların şüphesiz başta ailemiz ve dostlarımızla birlikte daha bir güzel şekilde yaşandığını hatırlatarak “Bayramlar paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma vakitleridir. Bayrama sağlık ve esenlik içinde bizleri ulaştıran Yüce Mevla’ya sonsuz şükürler olsun” dedi.

Bayramı idrak ederken, içinden geçilen hassas sürecin unutulmaması çağrısında da bulunan Rektör Öztürk mesajında şu görüşlere yer verdi: “Nice güzel günlerde bayramlara kavuşmak için tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı gereken tedbirleri bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim. Devletimizin imkanlarını seferber ederek milletimize sunduğu aşı imkanını değerlendirerek, sosyal mesafe ve maske kullanımına uyarak, bu zorlu süreci güçlenerek geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçirmeyi ümit ettiğimiz bayramın, birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuz ve kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Bu güzel günlerin, ülkemizin ve tüm insanlığın huzuruna ve barışına vesile olmasını temenni ediyorum. Aziz Milletimizin, İslam Âleminin, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun.”

(Uğur GÖRKEM)

