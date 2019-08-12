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“Bayramlar paylaştıkça anlam kazanır”

Bayramların paylaştıkça anlam kazandığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramı’nda kurbanlarımızı kesip Allah’a yakınlaşırken ihtiyaç sahiplerinin hayır duasını almayı unutmayalım. Paylaştıkça anlam kazanan bayramlarımız yardımların yerine ulaşması, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve küslerin barışması için büyük bir fırsattır” dedi.

“Bayramlar paylaştıkça anlam kazanır”

Bayramların paylaştıkça anlam kazandığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kurban Bayramı’nda kurbanlarımızı kesip Allah’a yakınlaşırken ihtiyaç sahiplerinin hayır duasını almayı unutmayalım. Paylaştıkça anlam kazanan bayramlarımız yardımların yerine ulaşması, sosyal adaletin gerçekleşmesi ve küslerin barışması için büyük bir fırsattır” dedi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 01:14
“Bayramlar paylaştıkça anlam kazanır”

Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında şunları belirtti; “İslam aleminde bayramlar birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için önemli bir vesiledir. Bu bayramda da Müslümanlar kardeşçe bir araya gelerek bayram namazı kılacak, kurbanlarını keserek ikramda bulunacak ve muhtaçları sevindirecekler. Mübarek Kurban Bayramı, toplumumuzdaki kardeşlik bağını kuvvetlendirdiği gibi yardımlaşma ruhunu canlı tutup sosyal adaletin gerçekleşmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu duygularla, Türk esnaf ve sanatkarları adına mübarek Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; bayramın ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum. Tüm vatandaşlarımız için ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu, sevgi ve muhabbetin pekiştiği mübarek bir bayram temenni ediyorum. Kurban Bayramı bolluk, bereket ve hayırlara vesile olsun.”

Son Güncelleme: 12.08.2019 01:15
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