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"Bayramlar milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlendirir"

​AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan “ Ramazan Bayramı“ münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Güncel 30.04.2022, 12:03
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"Bayramlar milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlendirir"

​AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan “Tüm İslam âlemi ve toplumsal yaşamımızda anlamlı bir yere sahip olan Ramazan Bayramı, milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlendiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı müstesna bir gündür. Bu gün, on bir ayın sultanı Ramazan ayının sonuna gelerek Ramazan Bayramını hep birlikte kutlamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Bayramlar, bireyler arasında sarsılmaz köprüler kurulmasına imkân sağlayan aynı düşünce ve değerlerde buluşturan, gönülleri yakınlaştırarak dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yeşermesine olanak sağladığını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan “Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek adına millet olarak bu yıl daha çok çaba gösterdiğimiz kanısındayım. Dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüssalgını sonucu yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, millet olarak birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz.” dedi.

Ahmet Sami Ceylan “Çok şükür büyüklerimizin ellerinden öpüp sımsıkı sarıldığımız, gençlerimizle omuz omuza yürüdüğümüz, küçüklerimize şekerler ikram ettiğimiz, akrabalarımızı ziyaret ettiğimiz bayramlara kavuşmanın sevinci ile tevazuyu, hürmeti, cömertliği, ikramda bulunmayı, fedakârlığı, başkasını kendine tercih etmeyi, başkasının mutluluğu ile mutlu olabilmeyi kendine şiar edinmiş başta Çorumlu hemşehrilerimin, aziz Türk milletinin ve İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu ulvi günlerin tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum.” dedi.

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