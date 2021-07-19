“Bayramlar insanları birbirine yakınlaştırır”

Sevinç ve güzelliklerin, manevi duygular ile yoğun bir şekilde yaşandığı bir Kurban Bayramı’na daha sağlık, huzur ve esenlik içerisinde ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Erenler mesajında: “Kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına varmamızı sağlayan Kurban Bayramı, insan olarak yaşadığımız her anın kıymetini bilerek yaşamayı bizlere hatırlatmanın yanı sıra merhamet ve paylaşmanın kutsiyeti gibi sayısız hikmetleri barındırmaktadır” dedi.

İnsanları günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştırarak birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini de hatırlatan Erenler mesajını şöyle sürdürdü: “Bu özel günlerin tüm ülkemizde aynı coşku ve mutlulukla yaşanabilmesi için her birimize düşen en anlamlı vazife; başta büyüklerimiz olmak üzere yakınlarımızı, kimsesizleri, yetimleri ve ihtiyaç sahiplerini ziyaret ederek gönüllerini almak olmalıdır.

Farklı inanç ve kültürlere ait bayramların saygı ve hoşgörü içerisinde kutlandığı ilimizde hiç kuşkusuz bu bayramda da ilimizin tüm renkleri, karşılıklı sevgi ve kardeşlik ikliminde yüzlerce yıldır olduğu gibi birbiriyle kucaklaşarak Kurban Bayramını idrak edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Çorumlu hemşerilerimin Kurban Bayramını içtenlikle kutluyor, bayram günlerinin sevinçlere, mutluluklara vesile olmasını diliyor, tüm halkımızın sevdikleri ile birlikte sağlık, huzur ve esenlik dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum”

(Haber Merkezi)

