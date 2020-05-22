“Bayramlar birlik ve beraberlik için bir fırsat”

Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Doğan, şunları söyledi:

“Bayramlar; birlik, beraberlik duyguları içerisinde toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı, dostlukların pekişerek, dargınlıkların bittiği, paylaşma ve dayanışma günleridir.

Bayramlarda yaşadığımız güzel duyguların, sadece bugünlerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Hayatımızın her döneminde aynı halis, niyet ve düşüncelere bağlı olarak, ilişkilerimizi sürdürmeliyiz.

Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaştıkça azalacak ve mutluluklarımız daha da artacaktır. Bu nedenle Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak, hayatımıza sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kılarsak inanıyorum ki daha güzel günlere ulaşacağız.

Bayramları üzüntünün yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar; tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk, barış, bolluk ve bereket getirmesini temenni ederim. İyi bayramlar.” (Haber Merkezi)