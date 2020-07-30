“Bayramlar, birliğimizi ve dirliğimizi pekiştiriyor”

Mübarek Kurban Bayramının tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Aşgın, “Kurban Allah’a yakınlaşmaktır, teslimiyettir, O’nun rızasını kazanmaktır. Böyle güzel bir günde küslüklerin unutulması, dargınların barışması, kırgınlıkların unutulması en büyük temennimizdir. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Bunlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kurban Bayramımızın kalplerimize huzur, ülkemize ve Çorum’umuza esenlik, dünyaya barış getirmesi temennisiyle tüm Müslümanların bayramlarını bir kez daha tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.” dedi.