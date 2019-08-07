“Bayramınız sağlıklı olsun”

Kurban Bayramı bilgilendirme çalışmaları kapsamında Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi, kurban kesiminde hijyen ve yaralanmalar, hayvan kaynaklı hastalıklar konularında vatandaşlara broşürler dağıtılarak, bilgilendirmeler yapıldı. Sağlıklı beslenme, kurbanda kesim ile yaralanmalar ve kist hidatik konularında hazırlanan afişler camilere ve vatandaşların görebileceği yerlere yerleştirildi.(Haber Merkezi)