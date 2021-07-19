“Bayramda paylaştıkça kardeşliğimiz pekişecek”

Bayramların paylaşma ve dayanışma günleri olduğunu hatırlatarak ekmeği, azığı, sevinci, kederi, acıyı paylaştıkça dostluğumuzun artacağını, kardeşliğimizin pekişeceğini ve toplumun paylaştıkça hayatın bereketi ve yaşama coşkusunun artacağını belirten AK Parti Çorum Milletvekili Kaya bayram mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bayram birlikte yaşanırsa güzeldir. Bayram aynı ailede, aynı mahallede, aynı şehirde, aynı ülkede yaşayan insanların birlikte gönülden birbirini sevmesi ve hakkını gözetmesi ile gerçek bir bayrama dönüşür.

Biz, büyük medeniyetler kurmuş bir dinin mensupları olarak, gittikçe bencilleşen dünya insanlarına yeniden ikramı, cömertliği, dayanışmayı öğretmeliyiz. Öğretmenin en doğru yolu yaşamaktır. Onun için komşularımıza, yetimlerimize, öksüzlerimize, fakirlerimize sahip çıkmalıyız, onların derdi-dermanı olmalıyız. Onun için Suriyeli, Iraklı, Gazzeli, Arakanlı, Türkistanlı, Afganistanlı kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Nerde bir yara varsa o yaranın merhemi olmalıyız. Merhametimiz dünyayı kuşatmalı.

Bu vesileyle, tüm halkımızın ve dünya Müslümanlarının Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın hepimize bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Çocuklarımızı ve yaşlılarımızı sevindirmeyi unutmayalım. Kimsesizleri unutmayalım”

