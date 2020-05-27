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Bayramda da hizmete devam ettiler

Çorum Belediyesi, Ramazan bayramında da tempoyla çalıştı. Tüm birimleriyle alt ve üst yapı çalışmalarına devam eden ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın hem ekiplerin bayramlarını kutladı hem de çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:29
Bayramda da hizmete devam ettiler

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile birlikte Fen İşleri Müdürü Mikdat Yıldırım’dan bilgiler alan Başkan Aşgın, bayramda da büyük bir fedakarlıkla çalışan personele teşekkür etti. Mavral Sokak’ta başlattıkları çalışmalar kapsamında bölgede öncelikle kanalizasyon çalışmalarını ve sonrasında da tretuar ve bordür çalışmalarını tamamlayacaklarını belirten Başkan Aşgın, “Pandemi sürecinde de Belediyemiz tüm birimleriyle yoğun tempoda çalıştı. Ramazan Ayında da şehrimizin dört bir yanında alt ve üst yapı çalışmalarımız tüm hızıyla devam etti. Belirlediğimiz çalışma programı doğrultusunda ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bayramın ikinci günündeyiz ve hemşehrilerimiz evlerinde kalarak kurallara uyarken biz de tüm ekiplerimizle sahadayız.” dedi.

Mavral Sokak’ta eskiyen asfaltı tamamen yenileyeceklerini vurgulayan Başkan Aşgın, “Şehrimizde araç trafiği en yoğun olan sokaklardan olan Mavral Sokak’ın eskimiş olan asfaltını tamamen yenileyeceğiz. 215 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde olan yolumuzda 2 bin 350 metre küp kazı yapacağız. Daha sonra 3 bin 100 metre dolgu çalışmasının ardından 900 ton mekanik serimi gerçekleştireceğiz. Son olarak ise 750 ton asfalt serimi yapacağız. Tretuarlarını da yenileyeceğimiz sokağımız çalışmalar bittikten sonra yeni görünümüne kavuşmuş olacak.” dedi.

(Haber Merkezi)

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