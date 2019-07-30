“Bayram ziyaretine ülkesine gidebilen sığınmacı olamaz”

Hürriyet Parkı’nda da aynı durumun yaşandığını kaydeden Tuncay Yılmaz, “Mülteciler, kendi iş yerlerini açtılar, hatta kendi amele pazarlarını kurdular. Alaattin Cami yanından Çorumlu geçmeye korkuyor. Bu insanlar sürekli Sosyal Hizmetler ve Belediye’den yardım almakta. Bu sorunların kökten çözümü ve daha huzurlu, daha yaşanabilir bir Çorum için gerekenlerin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

2014 yılında 250 mültecinin bulunduğu Çorum’da bu rakamın bugün itibariyle 15 binin üzerine çıktığını hatırlatan Yılmaz, “Cumhurbaşkanının açıkladığı rakamlara göre Suriyeli göçmenlere harcanan para 35 milyar dolar. Yani her Türk vatandaşının cebinden çıkan para 2433 TL. Emekliye yapılan en düşük maaş zammı 145 TL. Ama Suriyeliler için emeklinin ödediği para her ay 202 TL. Çorum’un nüfusu 536.483 kişi. Sadece Çorumluların bütçeden çıkan paradaki payı 1.305.263.139 TL. (Eski para ile 1 katrilyon 305 milyar 263 milyon 139 bin TL)” ifadelerini kullandı. (Elvan YILMAZ)