Bayram tatili öncesi şoförlere ciddi uyarı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulunarak, “Trafik işaretlerine uyulmalı, yolun uzunluğuna göre kısa molalar vererek dinlenilmeli ve aşırı hız yapılmamalı” dedi. Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatili dolayısıyla yollarda yoğunluk olacağını ve bu dönemlerde trafik kazalarının arttığını hatırlattı. Aşırı hız yapılmamasının önemine işaret eden Tahsin Şahin, araçların hızı arttıkça sürücülerin görüş mesafesinin daraldığını dile getirdi.

“HER 2 SAATTE BİR 15 DAKİKA MOLA VERİN”

Araç kullananların her 2 saatte bir 15 dakika mola vermesi gerektiğini anlatan Şahin, “Bayramı hüsrana çevirmememiz gerekiyor. Bayramlar bizim en güzel günlerimizdendir. Bu bayramda trafik kazalarını en aza indirmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Trafiğe çıkan sürücülerimiz kendi canını ve sevdiklerini düşünerek hız yapmaktan kaçınmalıdır. Tüm araç sürücülerini uyarıyorum. Kurallara mutlaka uyunuz, uykusuz ve yorgun asla yola çıkmayınız. Uzun yolculuklarda sık sık verilen 15 dakikalık molalar hayat kurtarmaktadır. Yol boylarında birçok dinlenme tesisleri mevcut. Sürücülerimiz dinlenmeliler. Çok basit uygulamalar ile mutlu sona ulaşabiliriz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

