Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98673
ALTIN
263.128
DOLAR
5.5706
STERLİN
6.7773
EURO
6.2453

“Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşa bazı uyarılarda bulundu.

“Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşa bazı uyarılarda bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 00:53
“Bayram sofranız sağlıksız yiyeceklerle dolmasın”

Bayram öncesinde artan alışverişlerle birlikte merdiven altı üreticilerinin de iş başında olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlarımızı merdiven altı üretime karşı bir kez daha uyarıyoruz. Bayram sofralarının sağlıksız ve hijyenden uzak yiyeceklerle dolmaması için merdiven altında üretimden uzak durun. Bayram şekeri, çikolata, baklava, lokum ürünleri daha ucuza almak için sağlığınızdan olmayın. Az alın, öz alın kaliteli alın. Atalarımızın da söylediği gibi ‘ucuz etin yahnisi olmaz.’ Bu yüzden kaliteli ürünleri, güvenilir marka ve işletmeleri tercih edin” dedi.

Bayramda ağızların tadının kaçmaması için merdiven altı üretimden uzak durulması gerektiğini belirten Palandöken; “Vatandaşlarımız bayram alışverişi yaparken elbette cebini ve bütçesini düşünmeli. Ancak hesaplı ürünle kalitesiz fason ürün arasındaki farkı da bilmeli. Uygun alışveriş yapmak isteyenler ucuz diye aldığı merdiven altı ürünlerle kâr ettiğini düşünmesin. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünler insan sağlığını hiçe sayıyor. Şekerin, yağın, fıstığın, unun fiyatı belliyken kimse maliyetinin altında baklava satmaz. Günümüz şartlarında 15-20 liraya baklava da çikolata da olmaz. Piyasa fiyatının altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmalı. Bu ürünlerin genelde sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim olduğu bilinmeli. Özellikle deyol kenarında araç arkalarında satılan tatlı, şeker, çikolata gibi yıkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durulmalı” ifadelerini kullandı.

“MERDİVEN ALTI ÜRETİMLE MÜCADELE MİZ HIZLANMALI”

Bayramlarda ve özel günlerde insan sağlığına zararlı işlerle uğraşan, merdiven altı fırsatçılarının artığına işaret eden TESK Genel Başkanı Palandöken sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsan sağlığıyla oynayan merdiven altı üretim, aynı zamanda kayıt dışılığı artırarak ekonomimize de zarar veriyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşa, ekonomiye ve esnafa zarar veren merdiven altı üretimle mücadele hızlanmalı. Bu üreticilere karşı yapılan denetimler artırılmalı. Hem esnafın emeğini hem vatandaşın sağlığını çalan merdiven altı satıcılara karşı uyanık olunmalı’’

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke
Türkiye, organ bağışında en istekli ikinci ülke
Hitit Üniversitesi’nde 3 yeni lisansüstü program
Hitit Üniversitesi’nde 3 yeni lisansüstü program
Leblebi sektöründen üniversiteye teşekkür
Leblebi sektöründen üniversiteye teşekkür
Ülkü Ocakları’ndan Kuran kursu ziyareti
Ülkü Ocakları’ndan Kuran kursu ziyareti
Dini bilgiler yarışması
Dini bilgiler yarışması
Çölyak’tan yeni proje
Çölyak’tan yeni proje
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim