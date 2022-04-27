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Bayram öncesi esnaf da vatandaş da dertli: “Ne olacak bu halimiz”

Ramazan Bayramı öncesi Çorum'da vatandaşlar pazar alışverişine çıktı. Artan fiyatlar son haftalarda pazaryerlerinin boş kalmasına neden olurken, hem bayram üstü olması hem de fiyatların az da olsa düşmesi pazara rağbeti yeniden artırdı.

Güncel 27.04.2022, 19:06 27.04.2022, 19:10
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Çorum Haber olarak Çarşamba Pazarı’na gittik, hem pazarcı esnafı ile hem de alışveriş yapan vatandaşlarla konuştuk.
Esnaf pazarda yeteri kadar hareketlilik olmamasından dert yanarken, vatandaşlar ise yüksek fiyatlardan şikayet etti. 
İŞTE ALDIĞIMIZ CEVAPLAR;
Pazarda bayram hareketi olmadığını dile getiren bir pazarcı esnafı, “Pazar dün de çok sakindi, bugün de sakin. Oysa bugün çok hareketli olmasını bekliyorduk ama yok. Geçen haftaya göre fiyatlar da düştü. Salatalık geçen hafta 15 liraydı bu hafta 6 lira. Patlıcan geçen 20 liraydı bu hafta 10 lira. Biber 30 liraydı bu hafta 20 lira. Domates 10 lira. Hayırlısı bakalım inşallah iyi olur.” dedi.

“KALABALIK VAR AMA PEK İCRAAT YOK”
Pazarda meyve tezgâhı bulunan esnaf, perişan olduklarını belirterek, “Pazarda fiyatlar düşmesine rağmen satışlar hiç iyi değil. Ne olacak böyle bilmiyoruz” ifadesini kullandı. 
Pazarda iş olmadığını kaydeden bir başka esnaf ise “Umudumuz cuma, cumartesi pazarında.” diye konuştu. 
Pazarda bayram dolayısıyla hareketlilik yaşandığını söyleyen bir esnaf, şöyle devam etti: “Hareketlilik bir hafta önce başladı. Fiyatlar da gayet güzel, normal.”
Fiyatların düştüğünü vurgulayan bir esnaf, “Pazar kalabalık ama pek icraat yok. İşler yavaş. Domates 10 lira, salatalık 6 lira. Patlıcan 10 lira. Fiyatlar iyi, pazar da canlanır inşallah.” şeklinde konuştu. 

“ALIM GÜCÜ KALMADI”
Bir vatandaş, “Bayram arifesindeyiz. Bu hafta pazarda fiyatlar gayet iyi. İnşallah bundan sonra her yerde fiyatlar normale döner.” dedi.
Halkın alım gücünün kalmadığını belirten bir vatandaş, “Ne marketlerin, ne pazarların tadı tuzu kalmadı. Vatandaş zor durumda. Ama yapacak da bir şey yok.” ifadesini kullandı. 
‘Ortalık yanıyor’ diyen bir vatandaş, zamlara tepki göstererek şunları söyledi: “Emekli kilosu 10-15 liradan sebzeyi nasıl alacak. Adam uçuracağım dedi uçurdu. Bizi yönetenler pazara bir gelse de baksa alıveriş yapsa. Pazarda yaşananları görse.”
Fiyatlardan şikayet eden bir vatandaş, şunları söyledi: “Çarşı pazar yanıyor. Allah sonumuzu hayır etsin.”

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