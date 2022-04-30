Bayram öncesi benzine 1 liranın üstünde zam

Akaryakıt fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatına, 30 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 33 kuruş zam geldi. Motorinde ise fiyatı değişime gidilmedi.

Zamla birlikte bayram önce sinde benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,33 TL’ye, Ankara’da 20,44 TL’ye, İzmir’de 20,45 TL’ye yükseldi.

Motorinin litre fiyatı ise bir sene önce 6,43 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinin litre fiyatı, son bir yılda yüzde 242, yılbaşından bu yana yüzde 93 zamlandı. (Haber Merkezi)