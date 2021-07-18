Bayram neşesi AHL Park’ta

Çorum ve çevre bölgelerden her gün binlerce misafir ağırlayan AHL Park AVM, bayram alışverişinin eksik kalmaması için gereken önlemleri aldı. 7’den 70’e tüm misafirlerin keyifli vakit geçirdiği, dinamik ve misafirperver ruhuyla hizmet veren AHL PARK, en güzel bayram buluşmaları için hazır.

