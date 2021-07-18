Bayram neşesi AHL Park’ta
Faaliyete geçtiği ilk günden bu yana yüksek hizmet kalitesiyle misafirlerine keyifli anlar yaşatan AHL PARK, Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. AHL PARK, Arefe Günü 10.00-24.00 arası, bayramın 1. günü saat 14.00-23.00 arası, sonraki günler ise saat 10.00-23.00 arası açık olacak.
Güncel 18.07.2021, 19:17
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Çorum ve çevre bölgelerden her gün binlerce misafir ağırlayan AHL Park AVM, bayram alışverişinin eksik kalmaması için gereken önlemleri aldı. 7’den 70’e tüm misafirlerin keyifli vakit geçirdiği, dinamik ve misafirperver ruhuyla hizmet veren AHL PARK, en güzel bayram buluşmaları için hazır.
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