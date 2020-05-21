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Bayram namazı kılınmayacak

Din İşleri Yüksek Kurulu, Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacağını açıkladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 22:00
Bayram namazı kılınmayacak

Din İşleri Yüksek Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında bayram namazı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada korona virüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacağı belirtilerek, “İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Netice itibarıyla bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.

Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür. Nitekim bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Covid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde her ilin kendi bayram namazı saatinde minarelerden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanmasına ve herkesin bulunduğu yerde bu sevince katılmasına yönelik bir uygulama yapacaktır” denildi.

(İHA)

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