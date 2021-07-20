Bayram Namazı için camilere akın ettiler

Çorum’da vatandaşlar, bayram namazını kılmak için şehrin en eski camilerden biri olan Ulucami başta olmak üzere Akşemseddin Camii’ne akın ettiler.

Sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, aynı sırada saf tutarak namaza durdu. Koronavirüs önlemlerine uygun şekilde namazlarını eda eden vatandaşlar namazda bayramın tüm dünyaya huzur, barış, mutluluk ve son dönemde yaşanan pandemi nedeniyle sağlık getirmesi için dua ettiler. Vatandaşlar namazın bitiminde de birbirleriyle bayramlaşmayı ihmal etmedi.

Öte yandan ilimizde 20 Temmuz günü saat 06.00’da kılınan bayram namazını Ulucami’de kılan Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Aşgın namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın; “Çorum Ulucami’de kıldığımız Bayram namazı sonrası hemşehrilerimizle bayramlaştık. Sevdiklerimizle birlikte nice mutlu bayramlara kavuşmamız temennisiyle Kurban Bayramımız Mübarek olsun” görüşüne yer verdiler.

(Volkan SINAYUÇ)

