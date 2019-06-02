“Bayram ikramiyesi memurun yasal hakkıdır”

Konuyla ilgili olarak bir basın açıklaması yapan BASK İl Temsilcisi Çam ikramiyelerin verilmesiyle memurların bankalardan kurtulacağını belirtti.

Ramazan ayının tabiatı gereği ilave gıda harcamasının yapıldığı bir ay olduğunu, gelenek ve göreneklerin yaşatılması bakımından dini bayramların yeni ve ilave harcamalar nedeniyle ertelenemez giderler yapıldığı günler olduğunu söyleyen Hayati Çam, “Bayram vesile edilerek başka illerde de olsa anne-baba ve diğer yakınlarını ziyaret etmek, sıla-i rahim yapmak, giderken eli boş gitmemek de geleneklerimizin bir parçasıdır. Geliri sabit olan, özellikle tek maaşlı aileler; aile büyüklerine, eşine, çoluk çocuğuna ve aile-arkadaş çevresine mahcup olmamak için söz konusu bayram harcamalarını banka kredisi kullanarak veya aile-arkadaş çevresine borçlanarak karşılamaya çalışmakta, bir sonraki bayrama kadar aylarca kredi taksiti veya borç ödemek zorunda kalmaktadır. Bayramların kazananı bankalar olmaktadır.

Ayrıca okulların tatil döneminin başlaması ve yaz mevsimi dolayısıyla özellikle çocukların ailece tatile çıkma baskısı, ebeveynleri bunaltmaktadır. Bayram harcamalarının karşılamak, aile büyüklerine el boş gitmemek, sıla-i rahim yapmak, bu şartlar altında mümkün değildir. Bu nedenlerle, Ramazan Bayramı öncesinde, memurlara birer maaşları tutarında ikramiye verilmesini istiyoruz. İkramiye verilmesi memurları bankaların kıskacından ve borç batağına saplanmaktan kurtaracaktır” dedi.

“İKRAMİYE ALMAYAN TEK KESİM MEMURLAR”

Açıklamasına ikramiye almayan tek kesimin kamu çalışanı memurlar olduğunu söyleyen Hayati Çam, “Bilindiği gibi, 29 Ocak 2019 tarih ve 682 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere verilecek ilave tediyenin ikinci taksiti, Ramazan Bayramı öncesinde ve Bayram tatilinin başlangıcında Cuma günü ödenecektir. İlave tediyeden kadroya geçirilen taşeron işçileri de yararlanacaktır. 7143 sayılı Kanun uyarınca tüm emeklilere 1.000’er TL ikramiye ödenmesine devam edilmektedir. Devlet, zaten kamuda çalışan işçilere her yıl 2 tam ve 4 yarım ikramiye yanısıra “Denge Ödeneği” adı altında ve 750 TL tutarında 7. ikramiye vermektedir. Bu durumda ikramiye almayan tek kesim memurlar olmaktadır. Memurların ikramiye hakkı 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 28 inci maddesinde yer almaktadır. Ancak bugüne kadar ‘memurlara ikramiye verilmesi’ hem sözde yetkili sendikalar hem de hükümetler tarafından gündeme getirilmemiştir. Sözde yetkili memur sendikalarına, işçi sendikalarının başarı, beceri ve deneyiminden ders almaları ve toplu sözleşme masasında ciddi, kararlı ve cesur olmalarını tavsiye ediyoruz. Memurlara ikramiye verilmesi konusunun, yasanın açık hükmüne rağmen 17 yıldan beri toplu pazarlık gündemine girememiş olması kamu görevlilerini üzmekte ve rencide etmektedir” ifadelerini kullandı.

“AYRIMCILIK OLMASIN”

3 milyon 250 bin kamu görevlisinin bu haberi beklediğini söyleyen ve duruma isyan ettiklerini belirten Çam, “Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır. Memurlara üvey evlat muamelesi yapılmasından vazgeçilmelidir. Memurlar olarak bu haksızlığa ve ayrımcılığa isyan ediyoruz. Devlet, çalışanları arasında ayrım yapmamalıdır. Memurlara üvey evlat muamelesi yapılmasından vazgeçilmelidir. Bu itibarla, Sayın Cumhurbaşkanının ve Hükümetin; Ramazan Bayramı öncesinde ve bayram ikramiyesi olarak, memurlara birer maaş tutarında seyyanen ödeme yapılması haklı beklenti ve talebimizi görmesini ve karşılamasını istiyoruz. Bu sorunun çözümü ve talebin karşılanması için bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi veya Cumhurbaşkanlığı Kararının yayınlanması yeterlidir. 3 milyon 250 bin kamu görevlisi bu bayram müjdesini beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanının ve Kabinenin duyarlılık göstermesini, Ramazan Bayramı öncesinde memurlara jest yaparak bayram ikramiyesi talebini karşılamasını, memurları bankaların kıskacından kurtararak rahatlatmasını bekliyoruz” dedi.

(Esra ESEN)