“Bayram ikramiyesi en az asgari ücret olmalı”

Açlık sınırının 4 bin 900’lere çıktığı günümüzde ne yazık ki en düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL olduğunu, geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin ise bu yılda aynı tutarda ödenmesinin hiçbir yurttaşın yarasına merhem olmayacağını kaydeden Tokgöz, “Emekliler için bayram ikramiyesi 2018 yılında 1.000 TL olarak hayata geçirilmiş, ancak aradan geçen 4 yılda yalnızca bir kez artırılmıştır. Bayram ikramiyesi maktu bir ödeme olması nedeniyle emekliler açısından satın alma gücü değeri düşmüş, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirmiştir.

2018 yılının Mayıs ayında düzenleme yürürlüğe girdiğinde 1.000 TL'lik bayram ikramiyesi ile 3 çeyrek altın alabilecek durumda olan emekli vatandaşımız, bugün maalesef 1.100 TL'lik bayram ikramiyesiyle 1 çeyrek altın bile alamamaktadır” dedi.

Sosyal devlet anlayışının en önemli göstergelerinden birisisinin yaşlılarını koruma ve onlara insan onuruna yakışır bir hayat seviyesi sunma yükümlülüğü olduğunun altını çizen Tokgöz, “Kur korumalı mevduat ve döviz garantili projeler gibi uygulamalarla, zenginlere büyük transferlerin yapıldığı bir dönemde; artan enflasyon nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 TL'de kalması, sosyal devlet ilkesinin açık ihlalidir” diye konuştu.

Emekli vatandaşların bir nebze olsun nefes alabilmeleri amacıyla dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesinin artırılmasının ve en az asgari ücret tutarında ödenmesi gerektiğinin altını çizen Tokgöz, “En düşük emekli aylığının 2 bin 500 TL olması da ayrıca yeterli değildir. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla boğuşulan bir dönemde en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine çıkarılması emeklilerimizin mevcut iktidardan beklentisidir” şeklinde konuştu.

Emeklilerin de çoluğuna çocuğuna bayram hediyesi almasının veya torunlarına harçlık dağıtarak onları sevindirmesinin en büyük hakları olduğunu ifade eden Ulaş Tokgöz, “Mevcut iktidar vatandaşa kemer sıkın diyor. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında sabretmeyi ve şükretmeyi öğütlüyor. Neden sabredelim, sizin yanlış ekonomik faturalarınızı neden biz ödeyelim. Artık yeter. Erken değil, hemen seçim” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

