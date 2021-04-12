Bayram ikramiyesi 6 Mayıs’ta yatacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek 1000'er lira 6 Mayıs'ta hesaplarda olacak.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce yani 6 Mayıs'ta hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı. Buna göre ülkedeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor.

Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili öncesi ikramiyelerin hesaplara yatırılmış olacağı belirtiliyor.

İlk olarak 2018'de verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL olarak veriliyor. Bu yıl da ikramiye aynı tutarda olacak.

Buna göre Emekliler ile birlikte Ölüm aylığı alanlar, Şehit yakını ve gaziler, Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, Geçici köy korucuları, Şeref aylığı alanlar, Şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri ile Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ikramiye alıyor.

