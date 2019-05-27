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Bayram ikramiyesi 31Mayıs’ta ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerinin Mayıs 2019’da ödeneceğini söyledi.

Bayram ikramiyesi 31Mayıs’ta ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerinin Mayıs 2019’da ödeneceğini söyledi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:06
Bayram ikramiyesi 31Mayıs’ta ödenecek

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye ödenecek olan bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta hesaplara yatırılacağını vurgulayarak bu rakamın toplamda 10.7 milyar lira olduğunu belirtti.

Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarının 1,2 ve 3 Haziran’da yatırılacağını kaydeden Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran’da yapılacağını da vurguladı.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, üreten, alın teri döken, Türkiye’nin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

(İHA)

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