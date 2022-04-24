Bayram ikramiyelerinin ödemesi 27 -29 Nisan’da
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.
2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Milyonlarca emeklinin beklediği Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ise hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli bayram ikramiyesinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle: 4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, ikramiyelere zam yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin konuşup, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1.100 lira ödenecek." demişti.
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