Bayram ikramiyeleri yarın ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 6 Mayıs 2021 itibari ile verileceğini açıkladı.

Bakan Bilgin Twitter hesabından yaptığı açıklamasında; “Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

