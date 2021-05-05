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Bayram ikramiyeleri yarın ödenecek

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesinin ödenme tarihi belli oldu.

Güncel 05.05.2021, 01:14
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Bayram ikramiyeleri yarın ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 6 Mayıs 2021 itibari ile verileceğini açıkladı.
Bakan Bilgin Twitter hesabından yaptığı açıklamasında; “Emeklilerimize bayram ikramiyeleri 6-7 Mayıs tarihlerinde ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Tüm emeklilerimizin ve ailelerinin şimdiden bayramını tebrik ediyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
 

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