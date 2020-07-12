"Bayram ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında yatıracak"

Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Selçuk, zamlı Temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Bakan Selçuk ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3., 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.

“Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum” dedi.