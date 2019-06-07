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“Bayram dönüşlerinde acele etmeyin”

Ramazan Bayramı tatilinin sonlarına gelindiği şu günlerde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişinin hayatını kaybettiğini ve 536 kişinin ise yaralandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu rakamların geçmiş yıllara göre düşüş gösterse de normal zamanda meydana gelen kaza ortalamasının üzerinde olduğunu anlattı. Uyarılardan ve yaşanan olaylardan ders almamakta ısrar edildiğini dile getiren Palandöken, Bayram tatilinin sonuna yaklaşırken bilançonun daha da artmaması için sürücülerin evlerine dönerken çok dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

“Bayram dönüşlerinde acele etmeyin”

Ramazan Bayramı tatilinin sonlarına gelindiği şu günlerde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişinin hayatını kaybettiğini ve 536 kişinin ise yaralandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu rakamların geçmiş yıllara göre düşüş gösterse de normal zamanda meydana gelen kaza ortalamasının üzerinde olduğunu anlattı. Uyarılardan ve yaşanan olaylardan ders almamakta ısrar edildiğini dile getiren Palandöken, Bayram tatilinin sonuna yaklaşırken bilançonun daha da artmaması için sürücülerin evlerine dönerken çok dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

07 Haziran 2019 Cuma 19:53
“Bayram dönüşlerinde acele etmeyin”

“TATİLİN SON GÜNÜ TRAFİK KAZASI YAŞANMA RİSKİ ARTIYOR”

Ramazan Bayramı tatilinin eve dönüşünde trafik kazası riskine karşı sürücüleri uyaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tatilin son günü şehirlerarası yollarda araç sayısı ve trafik normal zamana göre 10 kat artığı için kaza riski yükseliyor. Bayram sevincimizin yarıda kalmaması ve trafik kazası bilançosunun artmaması için dönüş yolunda kurallara uymak bizim yararımıza olacaktır. Cep telefonunu seyir halinde hayatımızdan çıkarmalı, uykusuz ve yorgun direksiyona çıkmamalı ve sık sık mola verilmeli. Sürücülerimiz direksiyona sinirle değil sevgiyle sarılmalı” şeklinde konuştu.

“TEDBİRLER HER ZAMAN DEVAM ETMELİ”

Bayram tatilinde trafikte alınan tedbirlerin yurt genelinde istikrarlı olarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Dini bayramlar hafta sonları ile birleştirilerek uzatıldığında trafik kazaları ile buna bağlı olarak ölü ve yaralı sayısında artış yaşanıyor. Bayramlarda trafikteki araç sayısının 10 kat artması kazalara davetiye çıkarıyor. Böyle günlerde yaşanan trafik kazaları artık kader olmaktan çıkarılmalı. Trafikteki kaza riskini sıfıra indirmek için, bayram trafiğinde alınan tedbirler normal zamanda da istikrarlı bir şekilde devam ettirilmeli. En önemlisi sürücülerimiz trafikte sorun çıkarmadan görevlilere yardım etmeli ve kurallara harfiyen severek uymalılar. Uzun yola çıkan vatandaşlarımız dinlenmeyi ve mola vermeyi kesinlikle ihmal etmemeli. Araç içinde ehliyet sahibi iki kişi dönüşümlü olarak direksiyon başına geçmeli” diye konuştu.(Haber Merkezi)

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