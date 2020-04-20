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“Bayram coşkusunu evimizde yaşayalım”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çağrı yaptı.

“Bayram coşkusunu evimizde yaşayalım”

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çağrı yaptı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 20:46
“Bayram coşkusunu evimizde yaşayalım”

Milli Eğitim Müdürü Sarı, öğrencilerin içindeki bayram coşkularını yaşamak ve yaşatmak için çocuklara seslendi.

Sosyal medya hesabından çocuklara hitap eden Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Sevgili öğrencilerimiz, Koronavirüs sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl evlerinizde geçireceksiniz. Sizlerle beraber kutlayamadığımız ilk bayramımız bu. İçimizdeki bu coşkuyu kaybetmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100.yılını hep birlikte kutlamaya var mısınız?

22-23 Nisan günlerinde evlerinizin camlarını, odalarınızı ve balkonlarınızı bayrak, balon ve kendi ürettiğiniz süslerle bezeyin. Eminim ki her yeri çok güzel süsleyeceksiniz. Şimdiden hazırlıklarınızı yapmaya başlayın, Çorum'u en güzel şekilde birlikte süsleyelim. 23 Nisan günü yaptığınız süsleri bize gönderin, bizlerde sizler adına paylaşalım” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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