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Bayram coşkusu tüm mahallelerde

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında da evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşları unutmadı. Hazırlattığı araçlarla bayram coşkusunu vatandaşların ayağına götüren Belediye, bayram sürecinde tüm mahallelerde müzik ziyafeti sunuyor. 

25 Mayıs 2020 Pazartesi 22:11

Çorum halkına farklı bir bayram yaşatmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hemşehrilerimize güzel bir sürpriz hazırlamak istedik. Hazırladığımız 4 TIR ve kamyoneti seyyar konser aracına dönüştürdük. Türk Halk Müziği Koromuz, Belediyemiz Mehter ve Bando Takımlarıyla bayram boyunca hemşehrilerimizin balkonlarına, evlerine misafir oluyoruz.” dedi.

Evlerinde kalan vatandaşlar da Çorum Belediyesi’nin bayram tırı uygulamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek “Bu bayram çok buruk geçiyordu. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın sayesinde daha eğlenceli daha coşkulu geçiyor. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular. 

Bayram TIR'ı huzurevi sakinlerini coşturdu

Ramazan Bayramı boyunca tüm Çorum’u dolaşan bayram TIR'ı, huzurevi sakinlerini coşturdu. Bayram tırından çalınan türkülere eşlik eden huzurevi sakinleri, ellerindeki Türk bayraklarını coşkuyla salladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı programda huzurevi sakinleri Başkan Aşgın’a teşekkür etti. 

Başkan Aşgın, bayramda çocukları da unutmadı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bayramda çocukları da unutmadıkların söyledi. Bir animasyon ekibinin tüm Çorum’u dolaşarak çocuklara yönelik eğlenceler düzenlediğini ifade eden Aşgın, “Bayramlarımızın olmazsa olmazı çocuklarımıza da sürprizler hazırladık. Onların da bayram coşkusunu doya doya yaşamaları amacıyla ekiplerimiz tüm mahalleri dolaşıyor. Yavrularımıza çikolata ve meyve suları ikram ediyor.” dedi.

Son Güncelleme: 25.05.2020 23:13
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