Bayram bugün başlıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti 100. yıla bir adım daha yaklaştı. Cumhuriyetin 98. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de büyük bir coşkuyla kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Bayramı kapsamında saat 13.00’de protokol üyeleri Anıta çelenk sunarak saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşımızı seslendirecek.

Bayram kutlamaları ise yarın saat 10.15’te Valilik makamında tebriklerin kabulü ile devam edecek. Daha sonra ise bayram töreni saat 10.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda icra edilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Valilik tarafından Kabul Töreni saat 19.00’da Anitta Otel’de yapılırken, saat 19.30’da da Atatürk Anıtı’ndan Saat Kulesi’ne oradan da Kadeş Barış Meydanı’na kadar fener alayı gerçekleştirilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

