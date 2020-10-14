Bayraktar: “Türkiye’de çalışan kadınların 4’te 1’i tarımda”

Bayraktar, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çalışan kadınların 4’te 1’inin tarımda olduğunu belirterek, çalışma hayatının her alanında yer alan kadınların tarımsal üretimde de yaptıkları katkılarla çok önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde emek yoğun işleri çoğunlukla kadınların üstlendiğini ve iş yüklerinin genellikle erkeklerden daha fazla olduğunu söyleyen Bayraktar, kadınların, Türkiye’de büyük bir çoğunluğu küçük işletmelerden oluşan aile tarımının da kalbi olduğunu belirtti.

Kadınların gösterdiği bu özverinin Türk tarımı için en değerli dinamiklerden biri olduğunu ifade eden Bayraktar şunları kaydetti:

“Günde 16-17 saat çalışan kadın çiftçilerimiz, tarımımızın belkemiğidir. Dünyada ve Türkiye’de tarımsal üretim, gıda güvenliği ve beslenmede kadınlar en önemli rolü oynamaktadır. Ülkemiz ancak, kadınların potansiyelini açığa çıkarabildiği ve kadınların toplumsal refahtan pay alabildiği ölçüde tarımsal, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş bir ülke konumuna gelebilir.” (Haber Merkezi)