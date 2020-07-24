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Bayrak’tan Yeşilay’a ziyaret

Çorum Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, STK ziyaretleri kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesini ziyaret etti.

Güncel 24.07.2020, 18:59 24.07.2020, 20:00
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Bayrak’tan Yeşilay’a ziyaret

Mustafa Bayrak, alkol ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele amacıyla kurulan derneğe diğer derneklerde olduğu gibi rehberlik etmek, görüşlerini almak, derneklerin sorunlarına çözüm bulmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesini Başkanı İsmail Türker Ejder ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettiklerini ifade etti.

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