Bayrak’tan şehit ve gazi dernekleri ziyareti

Ziyaretler esnasında Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Temsilciliği yetkilileri ile görüşen Bayrak, “Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmak ve ülkemize karşı dışarıdan gelecek her türlü düşmanca tavır ve davranışlara, terör örgütlerine karşı vatanını maddi ve manevi hiçbir beklentisi olmadan canlarını feda eden şehitlerimizin yakınlarının, yaralanarak vazife malulü olan gazilerimizin kendileri ile yakınlarının haklarının korunmasını sağlamak; birlik, beraberlik içinde kahramanlarımızın anılarını yaşatmak amacıyla kurulmuş olan derneklerimize 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile ziyaret gerçekleştirdik” dedi.

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında gerçekleşen Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi ziyaretine de katılan Bayrak, “Müdürlüğümüzün faaliyetlerinde ve sivil toplumla diyaloğumuz konusunda bizden desteklerini ve teveccühlerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Valimize ve Sayın Vali Yardımcımıza ayrıca teşekkür ederim. Sivil toplum kuruluşlarımız için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

