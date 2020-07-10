Bayrak’tan Kızılay ziyareti
Çorum İl Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, Türkiye Kızılay Cemiyeti Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.
Türkiye Kızılay Cemiyeti Çorum Şubesi’nin Türkiye genelinde diğer şubeler gibi korunmasız insanlara yardım etmek, insan hayatını ve sağlığını koruyarak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı geliştirmeye destek olarak insan onurunu korumak amacı ile faaliyet gösterdiğini belirten Bayrak, derneklere rehberlik etmek, görüşlerini almak, derneklerin sorunlarına çözüm bulmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla Türkiye Kızılay Cemiyeti Çorum Şubesi Başkanı Hüseyin Kılıç ve yönetim kurulu üyelerine ziyarette bulunduklarını söyledi.
Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ettiğini belirten Bayrak, sivil toplum adına yapacakları çalışmalarda kendilerine destek olacaklarını ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının her zaman destekçisi olduklarını ifade etti.(Haber Merkezi)
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