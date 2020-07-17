Bayrak’tan KADER’e ziyaret

Ziyarette konuşan Bayrak, Kader Kanserle Yaşam Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Bütçesi’nden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge Kapsamında Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık projesini uyguladığını ve projenin 2020 itibariyle başarıyla sonuçlandığını dile getirdi. Projeyle kanser hastaların motivasyonunu yükseltmek amaçlı sosyal aktiviteler ve geziler yapıldığına dikkat çeken Bayrak, ayrıca projeyle konferanslar yapılarak hastalar ve ailelerinin bilgilendirildiğini, Kanserle ilgili farkındalık oluşturulduğunu, böylece yapılan projenin amaçlarına ulaştığını ifade etti.(Haber Merkezi) acing>Türkiye’nin yabancı sermayeye ihtiyacı bulunduğunu anlatan Mente, milli gelirin %2’si kadar yabancı para çekme potansiyeli olduğunu, 2015’de 19 milyar liralık yabancı sermaye çekildiğini ancak geçen yıl bunun yarısı kadar çekilebildiğini vurguladı. Daha önce yabancı sermayenin %2’sinin gayrimenkul için gelirken, geçen yıl yarısının gayrimenkul için geldiğine dikkat çeken Mente, “250 bin doları yatırana pasaportta verilmiş yani Türkiye pasaport satarak yabancı sermaye çeker hale gelmiş” dedi. Ekonomik krizde en zorlanan kesimin esnaf olduğunu belirten Mustafa Mente, “Esnafa destek olacak politikalar üreteceğiz. Esnaf bir verimsizlik alanı olarak görülüyor bırakın ölsün onların yerine zincir mağazalar gelsin diyorlar” şeklinde konuştu. Çorum’un bir sanayi kenti olduğu kadar bir tarım kenti de olduğuna dikkat çeken Mente, “Tarımla ilgili hata yaparsanız açlık sorunu yaşarsınız. Tarım politikamızın özü rekabet gücü kazandırılması. Sanayi ile ilgili her alanda iç pazarımız Avrupa’ya açık bir halde. Yabancı firmalar da buraya gelip üretim yapıyor ancak tarımda bu yok. %200 vergi ödenen yerler var. Rekabet ortamı yapabilirsek bu kesimde büyüyecek. Amacımız iç kesimi doyurmak değil, ihracat pazarını da doyurmaktır. Ortak ekipman kullanımını teşvik eden bir yöntem benimseyeceğiz. Tarıma dayalı sanayide marka olacakları da destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)