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Bayrak’tan derneklere beyanname uyarısı

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, dernek beyannameleri konusunda uyarıda bulundu. Yaptığı uyarıda, dernek beyannamelerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) üzerinden verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bayrak, beyanname vermeyen dernekler hakkında idari işlem uygulanacağını belirtti.

Bayrak’tan derneklere beyanname uyarısı

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, dernek beyannameleri konusunda uyarıda bulundu. Yaptığı uyarıda, dernek beyannamelerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) üzerinden verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bayrak, beyanname vermeyen dernekler hakkında idari işlem uygulanacağını belirtti.

30 Mart 2020 Pazartesi 19:29
Bayrak’tan derneklere beyanname uyarısı

Bayrak, “Dernek, şube ve federasyonların, 2019 yılı gelir-gider ve diğer kurumsal bilgileri içeren beyanname süresi başlamış olup en geç 30 Nisan 2020 tarihinde bildirilmek zorundadır. Yönetim kurulu başkanları kendilerine Müdürlüğümüzce verilen şifre ve parolayı kullanarak DERBİS üzerinden elektronik ortamda vereceklerdir. Bir önceki yılın gelir-gider hareketleri mukayese yapılarak mali bilgilerin doğruluğu önemli olmakla birlikte, faaliyetler, vergi kimlik numarası, adres ve bağlı tesis, taşınmaz mal gibi diğer bilgilerde önem taşımaktadır. Beyannameyi gerçeğe aykırı bildirmek ve yasal süresinde bildirmemek hususunda gerekli adli ve idari işlem uygulanmaktadır” dedi. (Haber Merkezi)

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